Jeff Kravitz

Ciara está grávida pela terceira vez. A novidade foi dada pela cantora esta quinta-feira, dia 30 de janeiro, através da sua conta oficial do Instagram.

O bebé é fruto da relação da artista com Russell Wilson. Este é o segundo filho de Ciara com o jogador de futebol americano, uma vez que Future Zahir Wilburn é fruto da relação anterior da cantora com o rapper Future.

"Número 3" pode ler-se na legenda da fotografia onde é bem visível a barriguinha de grávida da artista.

