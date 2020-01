Foi durante uma entrevista para a promoção do seu último filme que Charlie Hunnam que adiantou que a ideia de casamento lhe era 'indiferente'. O ator namora com Morgana McNelis há 14 anos e, numa entrevista ao TooFab, confessou que se arrependeu do seu comentário.

"Ela não sente o mesmo que eu. Está muito ansiosa para se casar. Farei isso porque é importante para ela, mas não tenho nenhum tipo de grande sentimento romântico sobre a ideia de casar", disse o ator numa entrevista a Andy Cohen quando falou sobre dar o próximo passo na sua relação de 14 anos.

Esta semana, Charlie Hunnam recuou na sua posição, culpando a dose intensa de entrevistas que tem dado todos os dias. "Ás vezes é como estares com os teus amigos e dizes coisas sem pensar, sem expressar a tua opinião sincera sobre algo. Tenho que admitir que [o seu comentário] a magoou realmente e que me arrpendo disso", descreveu o ator sobre o momento 'estúpido' ao TooFab.

O ator, que namora com a designer de joias, adiantou que tem dado 12 horas de entrevistas por dia, nas últimas 72 horas.