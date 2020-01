Getty Images

Enrique Iglesias e Anna Kournikova preparam-se para ser novamente pais. A notícia é avançada pela revista Hola, que divulgou imagens do casal, a bordo de um iate em Miami, onde é possível ver a barriga proeminente da ex-tenista. Segundo a revista espanhola, Anna Kournikova encontra-se num estado avançado de gestação, podendo dar à luz entre o final do inverno e o início da primavera.

Recorde-se que a ex-desportista e o artista já são pais dos gémeos, Lucy e Nichoclas. Foi em dezembro de 2017 que o casal anunciou o nascimento dos filhos, após uma gravidez que passou despercebida à comunicação social.

Enrique Iglesias e Anna Kournikova conheceram-se há cerca de 16 anos durante as gravações do videoclip do tema Escape e, desde então, têm mantido um namoro discreto.

