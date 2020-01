Samir Hussein

Rihanna separou-se recentemente do bilionário Hassan Jameel, com quem estava há três anos, mas parece que a cantora não perdeu tempo e reencontrou o amor. De acordo com o Daily Mail, a artista está a viver um romance com o também músico A$AP Rocky.

A notícia surge depois dos amigos de longa data, que supostamente já tiveram inclusive um caso no passado, terem sido vistos juntos em clima de romance. Os dois cantores foram fotografados num concerto no passado dia 17 da janeiro, o mesmo dia em que Rihanna se separou de Jameel.

De acordo com alguns meios de comunicação, o casal passou terá ainda passado essa noite juntos. "Eles ficaram hospedados no mesmo quarto de hotel durante a visita a Nova Iorque", revelou uma fonte.

Espreite as imagens do casal aqui.