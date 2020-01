Instagram

Cerca de um mês e meio depois de terem anunciado que aguardam a chegada do segundo filho em comum, Éder e Sanne Lopes voltaram a recorrer às redes sociais para revelar o sexo do bebé. Um balão com a inscrição Boy or Girl (menino ou menina, em português) continha no seu interior confettis azuis, o que significa que o casal espera mais um rapaz.

Recorde-se que o internacional português e a modelo belga ficaram noivos em maio de 2017 e se casaram dois meses depois numa cerimónia privada no Algarve. Kai, o primeiro filho, nasceu em agosto do ano seguinte.