Os Jonas Brothers foram uma das grandes atuações da noite dos Grammys este domingo, dia 26 de janeiro, mas um dos três irmãos foi o principal alvo de destaque, pelas piores razões.

Durante a performance da banda, Nick Jonas foi "apanhado" com comida nos dentes e os internautas não perdoaram. Nas redes sociais o momento tornou-se viral, com vários memes e piadas sobre os "espinafres no dente" do cantor. O marido de Priyanka Chopra já reagiu, com bom humor, e no twitter escreveu: "Ao menos sabem que eu como verdes (referindo-se aos legumes".