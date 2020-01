Instagram

Alexis Eddy, de 23 anos, foi encontrada morta em casa, em West Virginia, Estados Unidos, no passado dia 9 de janeiro. A jovem tornou-se conhecida por participar recentemente num reality show da MTV.

O TMZ, site especializado em celebridades e entretenimento, revela que Alexis morreu na sequência de uma paragem cardíaca. As autoridades aguardam agora o resultado da autópsia para apurar se se tratou ou não de causas naturais.

A jovem norte-americana participou no programa de encontros Are You The One? e nunca escondeu que tinha um problema de dependência de drogas e até falava sobre o assunto abertamente nas redes sociais. Contudo, em setembro último parecia ter havido um ponto de viragem: garantiu estar “sóbria e saudável” e anunciou o seu noivado. Os amigos mais próximos acreditam mesmo que foi o fim dessa relação, já em novembro, a ditar a sua morte, deixando no ar a forte possibilidade de ter sofrido uma overdose.