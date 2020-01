Instagram

O domingo não começou da melhor forma para Diogo Amaral, como o próprio contou no Instagram. O carro do ator, de 38 anos, foi assaltado e este só se apercebeu quando se preparava para sair com o seu filho mais velho, Mateus, de cinco anos.

"Cheguei ao carro e tinha o vidro partido, estava tudo mexido lá dentro... conclusão, levaram-me os meus óculos de sol preferidos e o meu super perfume. Podia ter começado melhor o meu domingo", escreveu Diogo Amaral na referida rede social e partilhou, nas InstaStories, um vídeo com os estragos do assalto.