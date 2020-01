Reprodução Instagram, DR

David Beckham é uma autêntica caixinha de surpresas. O jogador de futebol nunca pára de surpreender.

Desta vez mostrou os seus dotes culinários nas redes sociais para receber o novo ano chinês, o ano do rato.

O marido de Vitoria Beckham pôs as 'mãos na massa' e partilhou um vídeo, que pode ver abaixo, onde o podemos ver a preparar a receita asiática de uns tradicionais bolos fritos recheados.

Impossibilitados de provar, os seguidores não deixaram de se mostrar deliciados com o resultado final!