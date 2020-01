Paulo Matos e Ana Raquel foram o primeiro casal da segunda edição de Casados À Primeira Vista a separar-se, mas também um dos mais mediáticos, especialmente pela postura da candidata de Aveiro e dos entraves que esta colocou à relação. Depois de decidir terminar a experiência com Ana Raquel na primeira cerimónia de compromisso, o comercial optou por continuar no programa da SIC, mas ao lado de Lurdes, noiva de António.

Entretanto, quase um mês depois do fim de Casados à Primeira Vista, Paulo está novamente solteiro e ainda que o casamento com Ana Raquel não tenha corrido bem, ambos desenvolveram uma relação de amizade. "Hoje quando me vê chama-me Paulinho, damos mais abraços um ao outro, também não há aquela pressão e coisa de ter de fazer", revelou em entrevista à revista VIP.

Já no que diz respeito a Lurdes, não há qualquer tipo de relação. "A Lurdes autoexcluiu-se de tudo, não tem qualquer contacto pelo menos comigo e com o grupo onde também estou. Fala com uma ou duas pessoas", contou, acrescentando que se tivesse de escolher entre Ana Raquel e Lurdes, não teria qualquer dúvida: "Inevitavelmente a Ana Raquel".

>> 'Casados à Primeira Vista': Após casamento atribulado, Ana Raquel deixa mensagem emotiva a Paulo <<

"Inscrevi-me no programa para viver a experiência, porque já conhecia o formato desde a Austrália e vi o primeiro. A experiência era tentar arranjar alguém que fosse possível continuar e seguirmos uma relação. Não continuei por causa do cachet, se continuasse cá fora ganhava o mesmo ou mais... ter continuado basicamente foi uma segunda experiência dentro da primeira", confidenciou ainda à publicação.

Apesar das duas oportunidades que teve no formato, Paulo não conseguiu encontrar a sua cara-metade, mas faz questão de garantir que não desiste. "Continuo a achar que não nascemos para viver sozinhos", reforçou.

"O conselho que eu deixo se houver uma nova temporada é que entrem de espírito e coração aberto, não façam grande conjeturas sobre quem vai ser [a noiva ou noivo]", rematou.