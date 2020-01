De férias na neve, Judite Sousa lembrou nas redes sociais o seu filho André Sousa Bessa, que morreu a 29 de junho de 2014, aos 29 anos, na sequência de uma queda acidental numa piscina. Ainda assim, a apresentadora não se livrou de algumas críticas. O episódio e a postura da jornalista foram comentados por Manuel Luís Goucha no programa das manhãs da TVI.

Quando o tem que se discutia no Você na TV era o luto dos pais aquando da perda precoce dos filhos, Manuel Luís Goucha relembrou a ligação que a sociedade tem às redes sociais e de como, facilmente, julga e critica os outros, sem olhar para si mesmo primeiro.

"A Judite Sousa perdeu o seu único filho . Recentemente, nas férias, decidiu falar do filho, o seu André. Colocou uma vela no meio da neve, falou do filho e partilhou isto nas redes sociais", começa por contar. "É uma vergonha, tenho vergonha de seres humanos assim, de seres assim, porque não são humanos", referindo-se aos comentários que condenavam o facto da apresentadora assinalar a memória do filho.

"Ela teve a delicadeza e a elegância de [dizer] que porque é que se falamos dos filhos vivos, não temos o direito de falar dos nossos filhos mortos?", assegurou o comunicador.

