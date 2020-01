Instagram

Sara Prata e o namorado, João Leitão, aguardam a chegada do primeiro filho em comum. A notícia foi revelada pela atriz na sua página oficial de Instagram.

“Sempre partilhei aqui as novidades da minha vida. E hoje conto-vos a maior de todas... A família vai crescer! 🐶🐶🐶🙋🏻‍♂️🙋🏼‍♀️+👶🏻 • Tens 2 pais babados e 3 peluches à tua espera ♥️”, escreveu a atriz da TVI, de 35 anos, na legenda de uma fotografia onde surge sorridente ao lado do companheiro e dos cães e com uma ecografia na mão.

Sara Prata e João Leitão estão juntos há cerca de um ano, mas têm mantido uma relação discreta. Só muito recentemente a atriz partilhou nas redes sociais uma fotografia onde surge ao lado do namorado. Espreite AQUI!

Instagram

Para já, ainda não se conhece o sexo do bebé.