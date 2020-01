Reprodução Instagram, DR

Inês Herédia não podia estar mais feliz. A atriz partilhou esta quarta-feira, 22 de janeiro, uma novidade que a deixou de 'coração apertado'.

Os filhos gémeos, Tomás e Luís, já deram os primeiros passos! Inês Herédia quis partilhar esta novidade com os seguidores, através das redes sociais.

"O Tomás começou a andar no dia 31 de dezembro", admitiu a atriz, acabando por revelar que Luís demorou mais uns dias que o irmão: "O Luís deu ontem três passos. Mas quis esperar por hoje. Dia 22 de janeiro começou a andar. Aguenta coração os meus filhos já andam".

Recorde que Tomás e Luís são fruto do relacionamento de Inês Herédia e Gabriela Sobral. As duas casaram em fevereiro de 2018 e, dez meses depois, deram as boas-vindas aos dois primeiros filhos.