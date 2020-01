Jeff Kravitz

Esta quarta-feira, dia 22, Tyra Banks surgiu num vídeo, intitulado The UpriXing Begins, onde fala sobre a sua experiência no ramo da moda e de uma forma bastante poderosa. “28 anos e agora isto. Há sempre alguma coisa. Era muito magra, depois muito gorda…”, começa por dizer.

Na gravação, a modelo olha diretamente para a câmara abordando a indústria da moda de uma maneira que se assemelha a uma discussão entre duas pessoas numa relação. "Vejo que me segues nas redes sociais. Amaste-me? Em 1991? Queres falar sobre os anos 90? Então vamos falar”, questiona, batendo palmas.

“Vamos falar sobre como passaste menos tempo comigo no inverno porque disseste que a minha pele parecia melhor no verão. Vamos falar sobre como tinha que misturar as cores da maquilhagem porque, se deixasse as pessoas que escolheste para mim o fizessem, pareceria uma nuvem cinza. E nem vamos começar a falar sobre o cabelo. Mudaste? Sim, porque tinhas de mudar”, afirma.

A meio do vídeo, a modelo de 46 anos começa a gritar contando que o tempo fê-la superar as dificuldades: “É tarde, hoje sou sábia o suficiente para saber que a minha beleza não é definida por ti. Beleza tem todas as formas e tamanhos. Todas as cores e sexos. Jovens e velhos. Altos e baixos”.

"Todos os dias lutarei contra a opressão que faz as pessoas sentirem-se um lixo. Preparem-se que vamos ripostar", conclui.

Na legenda, Tyra convida os fãs a publicarem vídeos “a gritar contra quem os magoou”. "Se a fonte da sua dor vem de alguém com quem namorou ou de um emprego ou de um dos pais, agora é a hora de divulgá-la como nunca antes", lê-se na descrição.

Tyra Banks irá inaugurar um parque temático em Santa Monica, na Califórnia, em 2020, e este vídeo faz parte da divulgação.