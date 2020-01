Paulo Gonçalves morreu no passado dia 12 de janeiro, durante uma prova do Rali Dakar. Esta quinta-feira, dia 23 de janeiro, o corpo do piloto chegou ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, com cortejo fúnebre, acompanhado por dezenas de motards.

«Em “profundo luto”, equipa de Paulo Gonçalves abandona Rali Dakar “por respeito”»

O funeral deverá realizar-se esta sexta-feira, na Igreja de Gemeses, em Esposende.

Saiba mais e recorde a homenagem de cerca de 1000 motards no passado dia 19 de janeiro, em Lisboa e no Cabo da Roca, aqui.