Reprodução Getty

Pamela Anderson é novamente uma mulher casada. A atriz casou-se em segredo com o produtor de cinema, Jon Peters, de 74 anos, conhecido por conduzir filmes como Star is Born, Batman e Flashdance.

Segundo a imprensa norte-americana, a cerimónia decorreu esta segunda-feira, 20 de janeiro, em Malibu, nos Estados Unidos, perante o olhar atento de amigos e familiares, longe dos holofotes.

De salientar que lenda da série dos anos noventa, Maré Vivas, e Jon Peters já tinham namorado há 30 anos, depois de se terem conhecido na Mansão da Playboy, de acordo com o The Hollywood Reporter.

Este foi o quinto casamento de Pamela Anderson. A atriz foi casada com Tommy Lee, com quem teve dois filhos, entre 1995 e 1998. Em 2006, trocou alianças com Kid Roc e casou duas vezes com o empresário Rick Salomon (de 2007 a 2008 e de 2014 a 2015). Por seu turno, o produtor de cinema foi casado com a atriz Lesley Ann Warren, entre 1967 e 1974, e com outras três mulheres que não pertecem ao mundo dos famosos.