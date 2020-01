Getty Images

São realmente dias muito difíceis para Fernando Gomes. O antigo futebolista, de 62 anos, perdeu a sua filha Filipa, de 32, na semana passada. Debilitado fisicamente por estar a lutar contra um cancro grave no pâncreas, que lhe foi diagnosticado nos últimos meses de 2019, Bibota, como sempre foi tratado pelos seus admiradores e amigos, despediu-se da filha no último sábado, dia 18, no Porto.

As causas da morte “repentina e inesperada” continuam envoltas em mistério. Para já, sabe-se apenas que a jovem estava a viver em Lisboa, onde trabalharia com a empresária Paula Amorim, mas que mantinha contacto regular com o pai, que visitava frequentemente no norte do país.

Agora, o que preocupa o círculo de amigos mais próximos de Fernando Gomes é que baixe os braços na luta contra o cancro. Contudo, a esperança de que manterá uma atitude otimista reside no facto de ter ainda outro filho e da sua atual mulher, Alexandra Afonso, estar grávida de uma menina.

Fernando Gomes foi um dos grandes nomes do futebol português dos anos 80 e 90, tendo também passado pelo Sporting Clube de Portugal. Atualmente continua ligado ao FCP, como responsável pelo departamento de scouting (angariação de novos jogadores)