Morreu Terry Jones, aos 77 anos, esta terça-feira, dia 21. A notícia do fundador do grupo Monty Pyhton foi revelada pelo agente do ator e, mais tarde, confirmada pela família. A notícia foi avançada pela BBC.

"Terry faleceu na tarde de 21 janeiro de 2020 aos 77 anos com a sua mulher Anna Soderstrom a seu lado, após uma longa e extrema, mas sempre bem humorada batalha contra uma forma rara de demência", lê-se no comunicado da família. A doença foi diagnosticada em 2015.

Depois do sucesso massivo dos Monty Pyhton, o grupo ainda viajou para o cinema com O Cálice Sagrado (1975) A Vida de Brian (1979), e O Sentido da Vida (1983) com Terry Jones como realizador. Jones conduziu ainda a sua força criativa para mais de 20 livros para crianças e vários documentários, muitos deles em que a época medieval era a temática.

Em 2004, publlicou o livro War on Terror, uma coleção de textos seus (e alguns publicados em colunas de opinião de um jornal) sobre a Guerra do Iraque, à qual se mostrou ferozmente contra. O seu último projeto enquanto realizador foi a comédia Absolutely Anything que contou com a participação dos membros histórico grupo de humor britânico.