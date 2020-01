Sete meses após terem trocado alianças, Sergio Ramos e Pilar Rubio preparam-se para dar as boas-vindas ao quarto filho. A notícia foi confirmada pela mulher do futebolista no programa espanhol de televisão, El Hormiguero, após os diversos rumores que começaram a circular na imprensa espanhola.

"Ainda não estou grávida de três meses e ainda não sei se é menino ou menina", adiantou Pilar Rubio.

Recorde-se que o casal é pai de Sergio, de cinco anos, Marco, de três, e Alejandro, de um. Apesar de estarem juntos há vários anos, Pilar Rubio e Sergio Ramos casaram no verão passado, perante o olhar atento de mais de 500 convidados na catedral de Sevilha. Um enlace marcado, sobretudo, pela excentricidade, uma vez que teve direito a roda gigante, piscina, campo de futebol e até carrinhos de choque (ver imagens aqui).