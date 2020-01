Reprodução Instagram, DR

Depois de muito se especular na imprensa brasileira sobre um possível romance entre Grazi Massafera e Caio Castro, eis que chega a confirmação da relação. Num vídeo partilhado nas redes sociais, este domingo, 19 de janeiro, os dois surgem a trocar um beijo apaixonado, fazendo, de imediato, as delícias os fãs do casal. Na imagens pode ver-se a atriz a preparar-se para uma campanha publicitária quando é surpreendida com um beijo de boa sorte do ator brasileiro.

O vídeo foi divulgado na página de Instagram de uma das pessoas que se encontrava com o casal e rapidamente foi replicado nas redes sociais , fazendo de Grazi Massafera e Caio Castro o casal brasileiro do momento.

Recorde-se que atriz formou com Cauã Reymond um dos casais brasileiros mais mediáticos. Os dois estiveram juntos durante seis anos, entre 2007 e 2013, e têm uma filha em comum, Sofia, de sete anos.