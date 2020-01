Instagram

“E eram 8h47 da manhã quando deixamos de ser um casal e passamos a ser uma família! Bem-vindo Francisco!”. Foi com esta mensagem e uma fotografia do bebé e da companheira tirada ainda na sala de partos que Marco Costa anunciou ao mundo o nascimento do seu segundo filho, esta segunda-feira, 20 de janeiro.

Francisco é fruto da relação de dois anos do ator com Tânia Bernardo. Marco Costa é ainda pai de Luca, que vive na Finlândia com a mãe.

