Reprodução Instagram, DR

Mariana Monteiro foi a convidada do programa Alta Definição deste sábado, 18 de janeiro. Numa conversa franca com Daniel Oliveira, a protagonista de Terra Brava, que esteve afastada do mundo das novelas durante três anos, começou por revelar o que motivou a pausa na carreira de atriz.

"Percebi que com uma pausa grande precisava de me nutrir, de fazer outras coisas, de ir a outros lugar. Foi um reencontro, voltar a mim e à minha essência. Enquanto pessoa e artista tinha de ter esse tempo de reflexão", confidenciou.

Sendo uma figura mediática, Mariana falou ainda na impotância das redes sociais na medida em que "revela aquilo que realmente quer revelar".

Por exemplo, no que diz respeito à sua vida amorosa, a atriz foi esclarecedora. "Eu sempre fui muito coerente", referiu, realçando que já conta com um percurso de 15 anos.

"Eu não tenho exposto em demasia o meu lado pessoal e é assim que continuo e continuarei. Portanto, quer seja um começou ou um fim de uma relação, eu irei sempre gerir de forma humanamente saudável e de acordo com aquilo que eu sei que é também o lado da moeda da minha profissão", explicou.

Importa referir que no verão de 2019, a notícia da separação de Mariana Monteiro e João Mota fez as manchetes da imprensa cor-de-rosa e ambos optaram por manter discrição, tal como durante os sete anos de namoro.

“Acho que somos respeitados quando nos damos ao respeito. Às vezes não, mas tentamos que assim seja. Eu tento acreditar que é assim”, rematou a atriz referindo-se à relação com a comunicação social.