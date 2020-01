Reprodução Instagram, DR

No início do ano, Cameron Diaz surpreendeu todos ao revelar que foi mãe pela primeira vez. A atriz, de 47 anos, deu as boas-vindas uma menina, Raddix, fruto do seu casamento com Benji Madden.

Entretanto, esta semana, a atriz foi fotografada pela primeira vez após o nascimento da filha. Cameron Diaz foi vista a sair da casa de um amigo, surgindo com um look descontraído, conforme pode ver na imagem abaixo.

Recorde-se que segundo a imprensa internacional, a artista o marido terão recorrido a uma barriga de aluguer. A revista Us Weekly dá conta que o casal tomou esta decisão, após várias tentativas infrutíferas para engravidar.

"Eles passaram por muita coisa para chegar a esse ponto. Cameron acha que a bebé é um milagre", disse uma fonte à revista norte-americana, explicando que os dois artistas chegaram a recorrer a métodos alternativos, como a acupuntura, suplementos e até fertilização in vitro.