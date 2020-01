Instagram

Rui Unas decidiu partilhar com os seus seguidores nas redes sociais uma fotografia da sua mulher, Hanna. Na legenda escreveu: “A minha rainha". Até aqui, tudo normal. Mas a questão é que a imagem para não ter agradado à mulher do humorista, que acabou por encerrar o assunto com uma bonita declaração de amor, revelando o seu lado mais romântico.

Instagram

"Tenho melhores fotos, gracias' escreve-me ela. Pois tem, que ela é fotogénica até dizer chega. Mas aqui apanhei-a serena a olhar para o mar, no dia em que concretizávamos o sonho de um dos melhores frutos do nosso amor (o Rafa queria pescar)", começou por escrever o ator que atualmente veste a pele do vilão Heitor na novela Terra Brava, da SIC.

"'Amor' disse eu, enquanto sustentava o queixo com a mão. Virou-se e foi esse o instante. Sem preparação, sim, com os olhos inchados do pouco sono (acordámos às 6 e meia), sem maquilhagem, mas serena e feliz", concluiu, mostrando que é um homem apaixonado.

Instagram

Juntos há quase 20 anos, Rui Unas e Hanna têm dois filhos em comum: André e Rafael.