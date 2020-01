Ethan Miller

Céline Dion está de luto. Segundo o site TMZ, a mãe da artista, Therese Dion morreu esta quinta-feira, 16 de janeiro, aos 92 anos. Conforme tinha revelado, no ano passado, a irmã mais velha da artista, Claudette Dion,a matriarca sofria vários problemas de saúde, nomeadamente de memória, audição e visão.

A morte de Therese acontece precisamente no dia em que se assinalaram os quatro anos da morte do irmão da artista, Daniel. Dois dias antes, assinalou-se também o quarto aniversário do falecimento do marido de Céline, René Angélil.