1 / 12 Tiago Caramujo 2 / 12 Tiago Caramujo 3 / 12 Tiago Caramujo 4 / 12 Tiago Caramujo 5 / 12 Tiago Caramujo 6 / 12 Tiago Caramujo 7 / 12 Tiago Caramujo 8 / 12 Tiago Caramujo 9 / 12 Tiago Caramujo 10 / 12 Tiago Caramujo 11 / 12 Tiago Caramujo 12 / 12 Tiago Caramujo

Esta quarta-feira, dia 15, Bibá Pitta revelou finalmente o segredo que tinha preparado para a filha mais velha. Um baby shower supresa para Marita Pitta Paixão, durante a Feira do Bebé, uma iniciativa do Continente, na Casa do Desenho, em Lisboa.

"É sempre difícil preparar estas coisas. Mas das poucas vezesque eu organizei, tanto para a Maria, como para o meu marido, eu consigo sempre", contou Bibá Pitta. A socialite contou com ajuda da madrinha do seu neto, a melhor amiga da filha. A caminho do baby shower, Maria Pitta Paixão, que está grávida do segundo filho, António Maria, quase que estragou os planos da mãe, quando reparou que havia mensagens por ler das suas amigas, no telemóvel da mãe.

"Ela começou logo a chorar mal entrou. São momentos que ficam para a vida inteira. Acho que estes picos emocionais são muito importantes. A vida consegue ser tão chata e difícil, por vezes. Há alturas brutais e, por isso, as que são verdadeiramente boas, nós temos de as aproveitar. Tenho esse lema para mim e digo isso aos meus filhos", frisou Bibá.

1 / 47 Tiago Caramujo 2 / 47 Tiago Caramujo 3 / 47 Tiago Caramujo 4 / 47 Tiago Caramujo 5 / 47 Tiago Caramujo 6 / 47 Tiago Caramujo 7 / 47 Tiago Caramujo 8 / 47 Tiago Caramujo 9 / 47 Tiago Caramujo 10 / 47 Tiago Caramujo 11 / 47 Tiago Caramujo 12 / 47 Tiago Caramujo 13 / 47 Tiago Caramujo 14 / 47 Tiago Caramujo 15 / 47 Tiago Caramujo 16 / 47 Tiago Caramujo 17 / 47 Tiago Caramujo 18 / 47 Tiago Caramujo 19 / 47 Tiago Caramujo 20 / 47 Tiago Caramujo 21 / 47 Tiago Caramujo 22 / 47 Tiago Caramujo 23 / 47 Tiago Caramujo 24 / 47 Tiago Caramujo 25 / 47 Tiago Caramujo 26 / 47 Tiago Caramujo 27 / 47 Tiago Caramujo 28 / 47 Tiago Caramujo 29 / 47 Tiago Caramujo 30 / 47 Tiago Caramujo 31 / 47 Tiago Caramujo 32 / 47 Tiago Caramujo 33 / 47 Tiago Caramujo 34 / 47 Tiago Caramujo 35 / 47 Tiago Caramujo 36 / 47 Tiago Caramujo 37 / 47 Tiago Caramujo 38 / 47 Tiago Caramujo 39 / 47 Tiago Caramujo 40 / 47 Tiago Caramujo 41 / 47 Tiago Caramujo 42 / 47 Tiago Caramujo 43 / 47 Tiago Caramujo 44 / 47 Tiago Caramujo 45 / 47 Tiago Caramujo 46 / 47 Tiago Caramujo 47 / 47 Tiago Caramujo

Sobre o neto de três anos, Duarte, primeiro filho de Maria Pitta, Bibá adianta que é um miúdo muito ativo. "A Maria não pode estar um momento sossegada. Ás vezes nós revezamo-nos para tomar conta dele porque ela precisa de estar tranquila porque a gravidez dela , a primeira, foi prematura", recorde.

Espreite os melhores momentos da festa que juntou a família de Bibá, bem como rostos que bem conhece. Helena Costa, Adriane Garcia, Dânia Neto são alguns dos nomes que figuram no evento que teve direito a um workshop de Paula Bollinger de Receitas Yammi para mamãs e bebés, um livro da mesma marca.