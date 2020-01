Reprodução Instagram, DR

António Camelier usou as redes sociais para anunciar aos seus seguidores que foi submetido a uma cirurgia. O ator foi operado a uma hérnia discal que lhe provocava dores há vários meses.

"Finalmente consegui derrotar esta maldita hérnia que me andava a azucrinar a cabeça faz tempo! Pouco depois de ter estreado [o musical] 'O Peter Pan No Gelo', quase lancei a toalha ao chão. As dores começaram a ser insuportáveis, não havia analgésicos, anti-inflamatórios, opióides, corticóides que acalmassem estas dores lancinantes”, começou por escrever, na legenda de uma fotografia em que surge numa cama de hospital.

"Foi através do Dr. Alves da Cunha (com as suas bem conhecidas infiltrações) que encontrei uma solução a curto prazo, que me permitisse ultrapassar esta fase aguda de dor e me possibilitasse a realização dos restantes 56 espetáculos. Ficaram as parestesias ( dormência e perda de força na perna esquerda ) provocadas pela compressão da raiz nervosa entre l5 e s1",continuou.

"Ontem, o Dr João Levy Melancia e a sua magnífica equipa, puseram um ponto final neste pesadelo que me acompanhou estes últimos tempos. Espera-me um tempinho de recuperação, onde o descanso e a fisioterapia serão fulcrais para o sucesso desta cirurgia", rematou.