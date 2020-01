Instagram

Passou quase uma década desde que Christina Aguilera e Jordan Bratman anunciaram ao mundo que o seu casamento de cinco anos tinha chegado ao fim. Estávamos no final de 2010 e desta relação nasceu um rapaz, Max, que completou recentemente 12 anos. E foi precisamente por ele e para celebrar o seu aniversário que a artista voltou a juntar-se ao ex-marido.

A fotografia deste momento foi partilhada no Instagram, onde Christina Aguilera escreveu: “Fazemos as famílias mistas funcionar. É uma coisa linda 💞”. Os fãs da artista também elogiaram esta postura do ex-casal. “É realmente bonito”, “Todos deviam saber fazer isto. O amor dos pais acaba, mas dos filhos não” ou “São precisos pais muito fortes para conseguirem fazer isto. Obrigada por serem exemplos maravilhosos”, lê-se nos comentários.

A cantora, de 39 anos, refez a sua vida amorosa ao lado de Matthew Rutler, que conheceu durante as gravações do filme Burlesque, em 2010. Desta união nasceu a pequena Summer, de cinco anos.