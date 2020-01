Instagram

Aos 36 anos, Teresa Tavares deu as boas-vindas à sua primeira filha, que, de acordo com a revista Nova Gente, nasceu no último domingo, 12 de janeiro. “Correu tudo bem”, adianta uma fonte citada pela publicação.

Tal como a atriz já tinha revelado durante a gravidez, Júlia foi o nome escolhido. A bebé é fruto da relação de Teresa Tavares com o argumentista Tiago R. Santos, de 42 anos. Embora estejam juntos há cerca de dois anos, os dois têm mantido um relacionamento muito discreto.

Para já, a atriz ainda não se pronunciou publicamente sobre o nascimento da filha.