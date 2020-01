Instagram

João Didelet lesionou-se durante o espetáculo Ding Dong, na última quinta-feira, 9 de janeiro. A peça teve de ser interrompida e, em comunicado enviado à imprensa, lê-se que “o diagnóstico médico revelou uma lesão grave”, que obrigará a “uma intervenção cirúrgica” que afastará o ator do palco durante algumas semanas.

Na sequência deste incidente, os espetáculos agendados para 15 e 16 de janeiro, no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, foram cancelados. As restantes datas estão asseguradas e até já foi anunciado o nome do substituto de João Didelet: o ator António Machado.

Nas redes sociais, a atriz Melânia Gomes, que também integra o elenco, deixou a seguinte mensagem aos colegas:

“’Oh Rrrrrrrrenêêêêê!!!, ‘O senhor chamou?’, ‘Qué nerviiii...’ João Didelet, a trabalhar CONTIGO DESDE 2014. No teatro já foste meu amante, meu patrão, meu ‘rival’ e duas vezes meu encenador. Na vida real sei que és meu amigo, meu companheiro, meu parceiro! Obrigada por tudo aquilo que me ensinaste, pelo que já nos divertimos e passamos juntos. Tantas etapas e aprendizagens. Tanta digressão em cima... Tanta coisa... E tu tão boa gente! Vai lá agora tratar dessa lesão e volta rápido ‘fax a vor’, está bem? O DING DONG e o teu elenco esperam por ti! Até lá, sê muito bem-vindo António Machado e até já COLISEU DO PORTO - 18 de Janeiro!!! Para a semana não haverá espetáculos em Lisboa, só a digressão ao Porto dia 18, mas depois voltamos a Lisboa dias 22 e 23 de Janeiro - Teatro Armando Cortez”.