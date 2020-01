Reprodução Facebook, DR

Paulo Gonçalves morreu este domingo na Arábia Saudita. A notícia foi avançada pela organização do Rali Dakar através do site oficial.

O piloto português, de 40 anos, sofreu uma violenta queda ao quilómetro 276 durante a 7.ª etapa entre Riad e Wadi Al Dawasir, sendo que ao todo a prova tinha 546 quilómetros.

De acordo com o comunicado, às 10h08 foi enviado um alerta à organização e às 10h16 chegou um helicóptero ao local do acidente. Paulo ficou inconsciente após entrar em paragem cardíaca. Ainda no local, os médicos prestaram manobras de reanimação, mas sem êxito.

O motociclista acabou por ser transportado para o hospital de Layla, na Arábia Saudita, onde acabou por falecer.

Segundo o El Espanhol, Toby Price (KTM), vencedor da última prova do Dakar, tentou ajudar a vítima. O australiano estava entre os pilotos com os melhores tempos do dia, mas optou por desviar-se do caminho.

António Félix da Costa (Fórmula E) deixou uma mensagem nas redes sociais ao piloto de Esposende: "Um dos maiores guerreiros do nosso desporto. Deixou-nos a fazer o que mais gostava. És um tigre Paulo. Descansa em paz!", disse o piloto de automóveis.

Paulo Gonçalves participava na sua 13.ª prova de todo o terreno, sendo que se estreou em 2006. Foi também campeão do Mundo de Rally em 2013.