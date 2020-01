Esta quinta-feira, 9 de janeiro, a fadista Raquel Tavares fez uma revelação n'O Programa da Cristina que deixou o público completamente perplexo. Depois de uma profunda reflexão, a cantora decidiu abandonar o mundo da música, saiba porquê aqui e veja o vídeo acima.

O assunto, que se tornou polémico na comunicação social, rapidamente correu entre as celebridades e são várias as figuras públicas que lhe estão a escrever mensagens de força. Leonor Poeiras ou António Raminhos são alguns - saiba mais aqui.

Carolina Deslandes quis também deixar uma forte mensagem à artista revelando até que é a sua fadista de eleição.

Numa publicação que fez na sua conta de Instagram, Carolina escreveu: "A primeira vez que te ouvi cantar entendi que a música, é a voz da alma. E que alma bonita que tu tens. Cantas as pedras da rua e as mágoas da vida, cantas as tuas dores e arrepiei-me tantas vezes a ouvir-te que me doía a pele. És e serás uma das maiores intérpretes deste país e a minha fadista de eleição", começou por afirmar.

"Mas acima de tudo, uma das minhas pessoas preferidas. E se e no silêncio que encontras paz, ficamos no silêncio contigo. ❤️ Uma aplauso de pé para ti passarinho. A vida ainda agora começou", concluiu a artista e também amiga de Raquel Tavares.