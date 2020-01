Instagram

Jorge Neto encontra-se internado no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e a situação é “muito crítica”. De acordo com um comunicado da Embaixada de Cabo Verde, o músico, que reside em Portugal, sofreu um Acidente Vascular Cerebral no passado dia 30 de dezembro e está em “coma profundo”. “Pode ocorrer a falência de algum órgão vital e isso poderá causar-lhe a morte a qualquer instante (…) Será uma morte natural, não induzida, mas todos desejamos e esperamos que isso não venha a acontecer”, refere ainda o documento.

Jorge Neto é o responsável por êxitos como Cretcheu, Rosinha ou Tempo Sabi. Tem 55 anos.