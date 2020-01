Armando Gama , 65 anos, foi detido pela GNR pelo crime de violência doméstica contra a namorada, de 30. Em causa estão agressões na presença do filho de cinco anos que têm em comum.

Segundo o Correio da Manhã, a detenção foi feita pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), da GNR de Lisboa, com base nas denúncias de "coação psicológica". Armando Gama impediria a namorada, de 30 anos, de arranjar emprego e de se relacionar com amigos.

O vencedor do Festival da Canção em 1983 passou a noite de terça-feira, dia 7, no posto da GNR de Pero Pinheiro e foi ouvido no Tribunal de Sintra na manhã desta quarta-feira, dia 8. Saiu em liberdade com a condição de não contactar a vítima e de mudar de residência.