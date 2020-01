HAKON MOSVOLD LARSEN

Martha Louise da Noruega esperou que o funeral do ex-marido, Ari Behn, se realizasse para falar pela primeira vez publicamente sobre a sua morte, no passado dia 25 de dezembro. Agora, a filha do meio, mencionou a morte do pai nas redes sociais.

"Desculpem por estar afastada [do Instagram] há tanto tempo, mas aconteceu uma tragédia na minha família e eu fiquei devastada. Tenho estado muito tempo com as pessoas que amo", disse Leah Isadora, de 14 anos, que partilha frequentemente vídeos de maquilhagem.

Leah é irmã de Mauh Angélica, de 16 anos, e Emma Tallulah, de dez anos, e nasceram fruto do casamento da princesa com o escritor. O relacionamento durou 14 anos até ao divórcio em 2017. Nunca uma separação na Casa Real tinha acontecido nos últimos 200 anos.

O casal oficializou a união em 2002 e separou-se em 2017, sendo este o primeiro divórcio na Casa Real do país em dois séculos. Ari Behn lutava há muitos anos contra uma depressão e

“Querido Ari, deveríamos estar juntos no Natal e a comemorar. Estávamos todos ansiosos por isso. E estamos profundamente tristes por te termos perdido, porque tu eras um pai carinhoso, engraçado, sábio e bom para as meninas, que tanto sentem a tua falta", escreveu Marth Louise nas redes sociais.

Sentimos falta dos teus comentários acutilantes, das tuas opiniões, do teu tom poético, dos elogios, do grande amor que tinhas por elas. Hoje terias ficado tão orgulhoso delas. Mas agora há um vazio onde tu estavas, porque ninguém pode substituir-te na vida das nossas lindas meninas. E é tão doloroso pensar que deixaste a Terra. Estamos profundamente tristes e a sofrer", continuou a princesa na legenda de uma fotografia do ex-marido.

Getty Images