Cristiano Ronaldo publica regularmente momentos dos seus treinos intensos com os seguidores, nas redes sociais. Esta quarta-feira, dia 8 de janeiro, não foi excepção e, na sua conta oficial do Instagram, publicou uma fotografia onde surge em tronco nu e deixou os fãs impressionados com a sua forma física.

"Treino matinal", pode ler-se na legenda da foto que já conta com mais de quatro milhões de gostos. Na caixa de comentários foram centenas os fãs que elogiaram o físico de Cristiano Ronaldo.

