O caso de Geovani Rodrigues está a tornar-se cada vez mais polémico. O rapaz, que tinha 21 anos, morreu no passado 31 de Dezembro, possível vítima de agressão em Bragança.

Inicialmente o caso não foi muito divulgado nos orgãos de comunicação social o que acabou por gerar uma onda de protesto nas redes sociais afirmando que se devia a valores racistas.

Esta terça-feira, 8 de dezembro, Carolina Deslandes veio a público deixar a sua opinião sobre o caso. Num vídeo que publicou na sua conta de Instagram e que se tornou altamente viral 'de um minuto para o outro' a artista canta sobre o caso do jovem cabo verdiano. Como fez questão de sublinhar na legenda: "JUSTIÇA PARA GEOVANI. E se fosse o teu filho?"

"Se eu sou igual a ti, porque é que me maam e irrelevante? Se eu sou igual a ti, porque é que me olham de lado neste restaurante? Se eu sou igual a ti, porque é que consegues coisas que eu não consigo? Eu não vejo ninguém a implicar contigo só achas que és igual porque tu não és eu", começou por cantar colocando-se no papel do jovem.

"Enquanto o preconceito ainda impera a história vai ser sempre a mesma (...) E se fosse o teu filho espancado até morrer? E se fosse o teu filho, não ias querer saber? (...) Mas não é teu filho, a ti dá-te igual".

A artista finalizou o vídeo desta forma, com um apelo.

Veja na íntegra a mensagem de Carolina no vídeo abaixo. Os comentários já são mais de três mil, na sua maioria a louvar a atitude da artista: "É importante haver gente como tu, que sabe ver a realidade dos outros", "Temos que espalhar a mensagem e essa música seria uma boa forma de o fazer!", "A realidade dita de uma maneira tão bonita", foram alguns dos comentários na publicação.

