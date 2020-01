Dos treinos, às competições internacionais. Pouco tempo sobra para a vida pessoal de um atleta de alta competição e Nelson Évora não é excepção. O 'mestre' do triplo salto falou sobre os períodos mais difíceis, as saudades da família e recebeu uma surpresa que o deixou sem palavras.

"O momento da lesão foi algo gratificante para mim porque tinha tempo para estar com a minha família", confessou o atleta. Durante a conversa, Nelson Évora ficou chocado com uma mensagem de mãe num vídeo que pode ver acima."É a minha mãe que vive na Costa do Marfim e há dois anos que não estou com ela. É um período muito importante da minha preparação e espero poder ter dias de folga para ir ter com ela e me dar um braço... porque necessito dessa energia", adiantou.

Veja o que disse a mãe do atleta no vídeo acima.