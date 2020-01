Depois de um 2019 recheado de concertos, muitos deles no estrangeiro, Carminho regressa a Portugal e também ao Programa da Cristina. Foi na casa mais falada do país que Cristina Ferreira abriu as portas à fadista que mostrou a sua barriguinha de grávida pela primeira vez. Veja o vídeo acima.

"Agora nunca estou sozinha no palco, nem em lado nenhuma", brincou a fadista no início da conversa. Caminho revelou que não se encontra preocupada. "Entusiasma-me", referindo-se ao futuro que se avizinha. A fadista preferiu não dizer em que altura iria nascer o bebé e que desconhece para já o sexo.

A fadista está numa relação com o produtor musical, João Gomes. O casal deu o nó pelo registo civil, a 29 de dezembro de 2018, em Alcântara. Em janeiro de 2019, Carminho e o marido foram vistos com aliança na baixa de Lisboa. Espreite aqui uma fotografia de João Gomes.