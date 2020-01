Sean Zanni

Aos 45 anos, Chloe Sevigny prepara-se para ser mãe pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com Sinisa Mackovic. A notícia foi confirmada pelos representantes da atriz ao site TMZ, depois de terem surgido rumores de gravidez no final de 2019.

Para já, ainda não conhecido o sexo do bebé nem a data prevista do nascimento.