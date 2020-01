Noel Vasquez

Talinda Bennington, viúva do vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, casou-se pela segunda vez. A ex-mulher do músico trocou alianças com Michael Fredman no mesmo dia em que se casou, há 14 anos, com o cantor.

Segundo o TMZ, a cerimónia teve lugar no Hawai e os três filhos de Talinda, Tyler Lee, de 13 anos, e as gémeas Lilly e Lila, de oito, fruto da relação com Chester, estiveram presentes.

Recorde-se que o músico foi encontrado morto a 20 de julho de 2017.

