Um ano depois do seu casamento secreto, Carminho está grávida. A fadista está numa relação com o produtor musical, João Gomes . A notícia foi avançada esta segunda-feira, 6 de janeiro, na rubrica 'Crónica Social' do programa Você na TV, transmitido pela TVI.

O casal deu o nó pelo registo civil, a 29 de dezembro de 2018, em Alcântara. A cantora não colocou quaisquer fotografias nas redes sociais. Em janeiro de 2019, Carminho e o marido foram vistos com aliança na baixa de Lisboa. Espreite aqui uma fotografia de João Gomes.

Carminho casou pela primeira vez em setembro de 2013 quando casou com Diogo Clemente, atual companheiro de Carolina Deslandes com quem tem três filhos.