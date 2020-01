Getty Images

Martha Louise da Noruega esperou que o funeral do ex-marido, Ari Behn, se realizasse para falar pela primeira vez publicamente sobre a sua morte, no passado dia 25 de dezembro. Embora não se conheçam pormenores, o representante do escritor de 47 anos, Geir Hakonsund, avançou, em comunicado, que se tratou de suicídio.

“Querido Ari, deveríamos estar juntos no Natal e a comemorar. Estávamos todos ansiosos por isso. E estamos profundamente tristes por te termos perdido, porque tu eras um pai carinhoso, engraçado, sábio e bom para as meninas, que tanto sentem a tua falta", começou por escrever a princesa norueguesa no Instagram, referindo-se a Maud Angelica, de 16 anos, Leah Isadora, de 14, e Emma Tallulah, de dez, as três raparigas que nasceram do casamento de ambos, terminado em 2017 depois de 14 anos de vida em comum.

"Sentimos falta dos teus comentários acutilantes, das tuas opiniões, do teu tom poético, dos elogios, do grande amor que tinhas por elas. Hoje terias ficado tão orgulhoso delas. Mas agora há um vazio onde tu estavas, porque ninguém pode substituir-te na vida das nossas lindas meninas. E é tão doloroso pensar que deixaste a Terra. Estamos profundamente tristes e a sofrer", continuou Martha Louise na legenda de uma fotografia do ex-marido.

Ari Behn lutou durante vários anos contra uma depressão e a família parece ter tentado fazer o que estava ao seu alcance para ajudar. “Uma doença insensível tomou conta de ti. Durante algum tempo, vimos-te a desaparecer, mas mantivemos a esperança de que iria dar certo. A tua família lutou por ti. Esteve lá para ti dia e noite. Vamos sentir a tua falta, Ari. E sinto-me triste por tu nunca teres percebido realmente o quão amado eras. Espero que nós, que ficamos, consigamos ser bons uns para os outros, pois temos esta vida para partilhar e mostrar o quão felizes somos juntos. Mantemos-te no nosso amor, Ari, e seguimos em frente com as tuas palavras: todos os dias são uma festa e tu és uma joia", prosseguiu a filha dos reis Harald e Sonja da Noruega.

Martha Louise e Ari Behn casaram-se em 2002. A união nunca foi vista com bons olhos pela Casa Real da Noruega porque, além de ser plebeu, o escritor defendia ideias bem diferentes. A princesa acabou por estar, durante muitos anos, afastada da sua família e só voltou a aproximar-se quando os dois se divorciaram. Ainda assim, quando a morte de Ari Behn foi tornada pública, foi emitido um comunicado oficial a lamentar o sucedido. Leia tudo AQUI!

O último adeus ao escritor teve lugar na última sexta-feira, 3 de janeiro, em Oslo.