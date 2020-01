1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Lembra-se de Martunis, o menino que sobreviveu ao forte tsunami que assolou a Indonésia, em 2004, e foi encontrado por um grupo de jornalistas, vestindo apenas uma camisola da seleção portuguesa? Hoje, tem 21 anos, vai casar e quer convidar Cristiano Ronaldo para o seu casamento.

O anúncio foi feito pelo jovem nas redes sociais através de uma fotografia em que surge ao lado da namorada, Sri Wahyuni. Entre os comentários à publicação, um amigo de Martinus não hesitou em perguntar se o craque português ia marcar presença no enlace. Ao que o jovem respondeu: "Insya Allah [Se Deus quiser], ele virá se não estiver ocupado".

Segundo a imprensa internacional, a data do casamento ainda não foi escolhida, pois Martinus deverá escolher um dia em que Cristiano Ronaldo possa estar presente.

Recorde-se que a história de Martinus, que foi encontrado a vaguear sozinho pela ilha da Sumatra com as cores de Portugal, comoveu os portugueses e a Federação Portuguesa de Futebol. O organismo do futebol português doou cerca de 40 mil euros para a reconstrução da casa da família do rapaz, em Aceh, e, em 2005, Cristiano Ronaldo visitou Martinus na sua terra Natal, comprometendo-se a pagar a sua educação. Além disso, o jogador convidou o menino para vir a Portugal visitar o Estádio de Alvalade e, desde então, criaram uma estreita relação, mantendo o contacto durante os últimos 15 anos.

Martinus encontrou-se com Cristiano Ronaldo em Singapura, quando o craque foi contratado para fazer um anuncio publicitário no continente asiático, e já foi a Turim, ver o futebolista jogar no estádio da Juventus.

À semelhança do seu ídolo, o jovem ainda tentou uma carreira no mundo do futebol, tendo frequentado a Academia de Alcochete entre 2015 e 2017. Atualmente, é youtuber, num canal dedicado à sua história de sobrevivência e a Cristiano Ronaldo, que acabou por se tornar o seu mentor.