Cerca de mil pessoas escolheram o Hotel Marina Vilamoura para se despedirem de 2019 e entrarem em grande estilo em 2020. Este ano, a festa de réveillon deste famoso hotel algarvio contou com a atuação de José Cid e com a boa disposição de um animado grupo de famosos. Sílvia Rizzo, Ricardo Oliveira, José Mata, Isabela Valadeiro, Rita Ferro Rodrigues, Nuno Eiró, Ana Patrícia Carvalho, Andreia Vale ou Raquel Tavares foram algumas das figuras públicas que brindaram ao novo ano ao som dos grandes êxitos do vencedor do Grammy Latino.

