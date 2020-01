Nos últimos ex-jogador do Futebol Clube do Porto, Hulk, viu-se envolvido numa polémica familiar que continua a dar que falar na imprensa brasileira. O futebolista separou-se da mulher, Iran Ângelo, após 12 anos de casamento e, cinco meses depois, assumiu o namoro com a sobrinha da ex-mulher, Camila Ângelo.

Entretanto, após a polémica rebentar, a imprensa brasileira começou a especular sobre uma possível gravidez da nova namorada do futebolista. Os rumores surgiram após Hulk ter posado, juntamente com filhos e uma mulher, alegadamente grávida, numa fotografia.

Posto isto, em declarações ao colunista Leo Dias, Hulk negou a gravidez, deixando um recado. "A Camila não está grávida. Infelizmente só estão a sair mentiras nesta história. A verdade virá e tudo isto vai mudar", frisou.

Recorde-se que segundo a imprensa brasileira, o futebolista propôs oferecer uma quantidade mais de 20 milhões de euros e 40 dos 80 imóveis que possuía após o fim do casamento. Um acordo que Iran Ângelo não terá aceitado. Num comunicado também divulgado pelo colunista Leo Dias, a ex-mulher do jogador do Shangai SIPG lamentou alta de respeito deste pelos 12 anos de união e a falta de cuidado deste em preservar os filhos menores (saber mais aqui).