A atriz Sara Barradas aproveitou a celebração do novo ano para deixar uma importante mensagem aos seus seguidores.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, Sara Barradas começou por contar como tinha sido a primeira passagem de ano da filha: "A primeira passagem de ano da Lua foi em cima do palco, com a mãe e o pai e com mais centenas de pessoas que festejaram connosco durante o espectáculo do qual faço parte desde Setembro e continuarei a fazer até Maio. (...) O Zé já aqui foi muito feliz. Eu, estou a ser agora. E a nossa filha partilhou essa felicidade connosco ontem ❤️".

De seguida, a mulher de José Raposo, quis fazer um esclarecimento a todos os seguidores: "Venham de lá as críticas: "Se não quer mostrar a cara da bebé não ponha fotos!", "Que horror, a tapar a cara da bebé com bonecos!"... Enfim. Ainda bem que a página é minha e que eu é que decido o que publico nela".

Recorde que, desde que Lua, a filha do casal, nasceu, a atriz sempre optou por não mostrar o rosto da criança.

Reprodução Instagram, DR