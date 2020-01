Fátima Lopes reencontrou o cão da filha que tinha desaparecido há 24 horas. A apresentadora tinha pedido ajuda, através das redes sociais, para encontrar o cão, Brownie, mas parece que pode finalmente respirar de alívio.

"O Brownie apareceu! Está com uma pata muito magoada e está agora a caminho do veterinário, mas apareceu! Obrigada a todas as pessoas incansáveis que nos ajudaram a procurá-lo! Assim que tenha notícias do estado dele, partilho convosco. Obrigada, obrigada, obrigada" pode ler-se na legenda de uma fotografia do patudo.

Apesar de terem passado apenas 24 horas desde o desaparecimento do animal, Fátima mostrou-se incansável na busca de Brownie.