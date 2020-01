1 / 30 Tiago Caramujo 2 / 30 Tiago Caramujo 3 / 30 Tiago Caramujo 4 / 30 Tiago Caramujo 5 / 30 Tiago Caramujo 6 / 30 Tiago Caramujo 7 / 30 Tiago Caramujo 8 / 30 Tiago Caramujo 9 / 30 Tiago Caramujo 10 / 30 Tiago Caramujo 11 / 30 Tiago Caramujo 12 / 30 Tiago Caramujo 13 / 30 Tiago Caramujo 14 / 30 Tiago Caramujo 15 / 30 Tiago Caramujo 16 / 30 Tiago Caramujo 17 / 30 Tiago Caramujo 18 / 30 Tiago Caramujo 19 / 30 Tiago Caramujo 20 / 30 Tiago Caramujo 21 / 30 Tiago Caramujo 22 / 30 Tiago Caramujo 23 / 30 Tiago Caramujo 24 / 30 Tiago Caramujo 25 / 30 Tiago Caramujo 26 / 30 Tiago Caramujo 27 / 30 Tiago Caramujo 28 / 30 Tiago Caramujo 29 / 30 Tiago Caramujo 30 / 30 Tiago Caramujo

Foi à conversa com Bernardo Mendonca no programa Verdade ou Consequência (ver completo aqui) que Júlia Pinheiro desvendou um momento desconhecido da sua vida, ao lado do marido, Rui Pêgo. E no centro do episódio está a canção dos Heróis do Mar, Só gosto de ti.

Depois de um momento de karaoke com o jornalista do Expresso, Júlia Pinheiro partilhou uma história pessoal sobre a música em causa. "Foi com esta canção que o meu marido me deu a volta", começou por contar a apresentadora da SIC. "Foi na Rádio Renascença [o marido é o atual director de programação ] . Local mais sossegado do mundo, que ele pôs este disco. Eu estava do outro lado da cabine, ele lançou o disco, olhou para mim, com aquele vozeirão e disse: 'Só gosto de ti', relembra. Espreite o vídeo abaixo.

Surpreendida, Júlia Pinheiro confessou a si mesma. "Naquele dia disse ‘caso-me com ele'. E já lá vão 34 anos", adianta.

