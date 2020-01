Towfiqu Photography

Começou o novo ano e com ele toda uma nova logística. Os feriados são sempre um alívio para quem pode não trabalhar e por isso há quem organize as suas férias de acordo com os mesmos.

Espreite em baixo a lista dos feriados em 2020:

Janeiro

01 Quarta-feira - Dia de ano novo

Abril

10 Sexta-feira - Sexta-feira Santa

12 Domingo - Páscoa

25 Sábado - Dia da Liberdade

Maio

01 Sexta-feira - Dia do Trabalhador

Junho

10 Quarta-feira - Dia de Portugal

11 Quinta-feira - Corpo de Deus

Agosto

15 Sábado - Assunção de Nossa Senhora

Outubro

05 Segunda-feira - Implantação da República

Novembro

01 Domingo - Dia de Todos os Santos

Dezembro

01 Terça-feira - Restauranção da independência

08 Terça-feira - Dia da Imaculada Conceição

25 Sexta-feira - Natal

